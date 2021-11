Mentrelascia aperta una porticina sulla sua presenza in campo ("Decideranno lui e i medici"), lasi appresta ad affrontare laprobabilmente senza. Al suo posto dovrebbe esserci Pedro, con tutt'altre caratteristiche, seppure con uno storico di tutto rispetto. Sostituire Immobile, però, non è impresa facile per nessuno: senza l'attaccante italiano, il rendimento della Lazio ne risente eccome. Un esempio?, ben 978 giorni fa (Lazio-Parma 4-1). Nelle 14 partite di Serie A in cui non ha giocato Immobile la Lazio ha vinto quattro volte, pareggiato altrettante, perso sei volte. Sconfitte che diventano 12 se si considerano anche le partite nelle coppe, con sette vittorie e sette pareggi.