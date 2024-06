Il direttore sportivo della Lazio Angeloè stato intervistato sull'edizione odierna de Il Messaggero. Tra gli argomenti si è anche parlato di un possibile interesse della Juventus per Matteo. Giocatore che il club biancoceleste riterrebbe incedibile se non con offerte superiori ai 30 milioni. Questa la risposta del ds su un possibile interesse della Vecchia Signora:"Guendouzi alla Juve? Io non ho ricevuto offerte".