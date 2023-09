Come racconta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, subito dopo la sosta Maurizioè già atteso da un doppio snodo importante per la stagione della, tra campionato e Champions. Nel giro di quattro giorni, dal 16 al 19 settembre, dovrà affrontare prima lain campionato e poi l'in Europa, con Maxe Diegoche "si divertiranno ad ostruire i sentieri prediletti da Mau". "Allegrismo e cholismo,per le squadre di Sarri", scrive il quotidiano. "Mau è abituato a pensare una partita alla volta, ma è scontato credere che abbia già iniziato ad architettare il doppio piano per affrontare il doppio incontro-scontro. I match analyst allertati, i video in fase di montaggio. La pausa è lunga e permette a Sarri e al suo staff di studiare per filo e per segno Juve e Atletico. Mau deciderà in corsa se applicare il primo turnover. A occhio, salvo emergenze, sarà limitato".