Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, è stato ricoverato d'urgenza e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Lo riporta Tuttomercatoweb, secondo cui Diaconale si starebbe ora riprendendo dall'operazione. Escluso qualunque collegamento con il coronavirus.



In queste settimane il portavoce del club biancocelesti è stato molto attivo mediaticamente, attaccando svariate volte la Juve e non solo. La sua battaglia, promossa con il presidente Lotito, per riprendere a giocare potrebbe aver visto uno sviluppo positivo oggi, con tutti i 20 club di Serie A che hanno votato favorevolmente per la ripartenza del campionato.