Novità sull'inchiesta penale di Avellino per quanto riguarda il caos tamponi in casa Lazio. Depositata la perizia sui 95 tamponi, ora si attendono i riscontri dei PM: la Procura Federale attende per verificare i comportamenti dei biancocelesti sui protocolli. Scrive Gazzetta: "L’inchiesta nasce proprio con il sequestro dei tamponi del gruppo Lazio effettuati il 6 novembre - successivamente saranno prelevati dalla procura tutti i documenti relativi a oltre mille prelievi da maggio - prima della partita dell’8 contro la Juventus, cui alla fine non prenderanno parte i tre “sospetti” positivi: Immobile, Leiva e Strakosha".