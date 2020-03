La Juve batte l'Inter 2-0 e vola in testa alla classifica di Serie A che adesso vede i bianconeri a un punto di vantaggio sulla Lazio e ben 9 sull'Inter che però ha una partita da recuperare. Secondo quanto riporta Sky Sport la vittoria dei bianconeri è stata accolta con "delusione" dalla Lazio che avrebbe fatto volentieri un'altra settimana in testa alla classifica. La Juve però ha superato in un colpo solo sia la squadra di Conte che quella di Inzaghi e ora si gode la testa della classifica in attesa di sapere che piega prenderà il campionato.