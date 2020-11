Sta tenendo banco la situazione legata alle positività o negatività al Covid dei giocatori della Lazio, dopo le discrepanze tra l'idoneità a giocare emerse tra Serie A e Champions League, con conseguenti polemiche attorno al club biancoceleste. Come spiega approfonditamente Calciomercato.com in attesa del giro di tamponi di domani si sono allenati questo pomeriggio a Formello solo 7 giocatori a disposizione di Simone Inzaghi: Luiz Felipe e Correa (solo corsette per loro) poi ​i due giovani portieri Alia e Furlanetto, e i calciatori non al meglio, ovvero Radu, Lulic e Armini.