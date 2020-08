Ventiquattro ore. L'ultimatum è arrivato: la Lazio attende un sì o un no da David Silva, dopo i contatti delle scorse settimane e la brusca frenata degli ultimi giorni, anche per l'interessamento della Juventus. Tare spera che il giocatore firmi un biennale con opzione per il terzo anno a quattro milioni di euro, ma il giallo si infittisce. Come scrive Sportmediaset, nell'incontro tra David Silva, entourage e Lazio, una decina di giorni fa tutto era sembrato ad andare per il meglio, poi la chiusura delle comunicazioni, contatti interrotti e le voci sulla Juventus.