Anche Luca, dopo Nicolò Rovella di cui l'ufficialità è arrivata già ieri, è virtualmente (di nuovo) un giocatore della. Come raccolto da TMW, infatti, questa mattina il terzino si è presentato insieme al centrocampista in clinica Paideia per le visite mediche di rito con il club biancoceleste, che lo ha ingaggiato dalla: l'operazione consiste in un prestito biennale con obbligo di riscatto nel 2025, per un affare complessivo superiore ai 20 milioni di euro.