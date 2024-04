Futuro Luis Alberto, le opzioni

Luis Alberto alla Juve, è possibile?

Come finirà tra la Lazio e Luis Alberto non è chiaro. La volontà di Luis è confermata: è pronto a lasciare il rinnovo firmato ad agosto a patto di svincolarsi. In mancanza di offerte o di soluzioni concordate non potrà fare altro che restare fino al 2028, di questo ne è conscia anche la You First che lo rappresenta.Dopo le dichiarazioni del giocatore, erano spuntate subito indiscrezioni legate ad una nuova mega offerta proveniente dal Qatar per il Mago, per alcuni quantificata in 6 milioni di inaggio, per altri addirittura superiore ai 10. In estate, tra i club che erano stati ipotizzati, c’era l’Al-Duhail di Doha. Come scrive il Corriere dello Sport, dall’entourage dello spagnolo ieri sono filtrate smentite, non ci sono offerte né dal Qatar né dall’Europa, neppure dal Siviglia o dal Cadice, club a cui è legato.Un futuro in Italia è possibile? Sembra al momento una pista difficile, soprattutto se Luis Alberto non dovesse liberarsi dalla Lazio e quindi ci sarebbe da trattare con Lotito. In passato, ci sono stati accostamenti tra la Juventus e lo spagnolo, anche se mai una vera trattativa che potesse portarlo a Torino. La Juventus si rinforzerà a centrocampo ma al momento Luis Alberto non è tra i probabili nuovi acquisti.