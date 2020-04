Accertamenti clinici per ​Denis Vavro che, come riporta La Lazio Siamo Noi si è presentato in clinica Paideia questa mattina con tanto di mascherina per accertamenti clinici di cui ancora non si conosce la natura. ​Tra dicembre e gennaio aveva subito un infortunio al ginocchio (legamento collaterale) ma era tornato a disposizione il 18 gennaio scorso contro la Sampdoria. Il centrale slovacco ha messo assieme 11 presenze stagionali tra campionato e coppe.



Seguono aggiornamenti.