Sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter, ma ora Olivier Giroud è a un passo dalla Lazio. L’attaccante francese è fuori dal progetto tecnico del Chelsea e voglioso di rilanciarsi in ottica Europei 2020 per scalare le gerarchie in nazionale. Come scrive Calciomercato.com, il direttore sportivo Tare che è riuscito a trovare l’accordo con Giroud per il trasferimento a Roma e con un contratto della durata di 3 anni e mezzo. Cosa manca? Anche per i biancocelesti manca il via libera del Chelsea, che rimane rigido sulle richieste per il suo cartellino. Servono 5 milioni di euro nonostante il giocatore andrà in scadenza a giugno e sarà libero di firmare da febbraio a parametro zero. La Lazio ha fatto la sua mossa e ora la palla passa al Chelsea. Servirà prima trovare un sostituto, anche se il tempo inizia a stringere.