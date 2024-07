Arrivi: Noslin (a, Verona), Tchaouna (a, Salernitana), Dele-Bashiru (c, Hatayspor)

Rientri: Maximiano (p, Almeria), Fares (d, Brescia), Kamenovic (d, Yverdon), Akpa Akpro (c, Monza),Basic (c, Salernitana), Marcos Antonio (c, PAOK Salonicco), Cancellieri (a, Empoli).

Partenze: Luis Alberto (c, Al-Duhail), Felipe Anderson (a, Palmeiras), Kamada (c, Crystal Palace), Lombardi (a, svincolato).

Claudiogongola. In un'intervista concessa ai microfoni de Il Messaggero, il patron dellaha gonfiato il petto esaltando le operazioni diconcluse finora dalla società biancoceleste: "Abbiamo già speso quasi 40 milioni di euro tra cartellini e commissioni per giovani promettenti, altro che ridimensionamento", le sue parole. "Quello che abbiamo fatto noi non l'ha fatto nessuno finora".Questo il riepilogo della situazione: