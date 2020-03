Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lotito avrebbe deciso: vuole andare in ritiro dalla prossima settimana. Dalla Lega Serie A e dall’AIC ci sarebbe stata anche una mezza apertura. Bisognerebbe a quel punto predisporre tutte le precauzioni per evitare contagi. La Lazio sarebbe la prima a tornare in campo: Lotito avrebbe già comunicato, in una conference call, le sue intenzioni all’intero gruppo. Attenzione al Governo: Spadafora ha già annunciato di voler vietare anche gli allenamenti.