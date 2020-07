Non solo Rabiot, Bentancur e Bernardeschi tra le fila della Juventus, ma anche la Lazio ha diversi giocatori in diffida, che con un cartellino giallo salterebbero lo scontro diretto con la squadra di Sarri, in programma il lunedì 20 luglio alle 21.45. Per la precisione, sono cinque i biancocelesti a rischio squalifica: ad Acerbi, Cataldi e Lazzari si sono aggiunti Bastos e Luca Leiva dopo la sconfitta contro il Sassuolo. La foga agonistica della partita contro l’Udinese sarà determinante per scoprire se qualcuno salterà il big match contro la Juventus.