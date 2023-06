La Lazio è al lavoro per il ritorno di Luca. Lo racconta il Corriere dello Sport, che spiega come Lotito stia portando avanti la trattativa con la Juventus alla ricerca di un nuovo prestito con riscatto fissato a cifre più basse. Non più i 15 milioni attuali, ma un riscatto intorno agli 8 milioni di euro, poco più della metà. Poi servirà un accordo economico anche con il giocatore, che ha un ingaggio elevato alla Juventus.