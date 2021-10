Luis Alberto è un caso nella Lazio? In questi giorni,è arrivato anche un Like del fantasista spagnolo a un utente di Twitter che criticava pesantemente Sarri. Luis Alberto non è nuovo a certi comportamenti social: nella scorsa stagione si era lamentato del fatto che la Lazio comprava l'aereo di squadra, ma non pagava gli stipendi ai giocatori. Insomma, un uomo dal carattere orgoglioso e senza peli sulla lingua. O sulla tastiera.