non sarà a disposizione dinel big match dell'Olimpico tra Lazio e Juventus. Nelle ultime ore il presidente biancoceleste,, è tornato a puntare il dito contro i medici della Nazionale: "Con la nostra gestione sarebbe stato diverso". Sul tema allora è intervenuto il capo delegazione dell'Italia,: "Èmettere in dubbio la professionalità dello staff medico della Nazionale"."Pensavo - ha aggiunto Vialli all'Ansa - che la dettagliata relazione delalla vigilia della partita dell’Olimpico avesse già fatto chiarezza sulle condizioni e sulla gestione dell’infortunio di Immobile. Come ho potuto accertare direttamente e come sempre avviene quando i calciatori sono chiamati in Nazionale, il nostro staff medico è stato professionale, scrupoloso e trasparente nel verificare e gestire le condizioni fisiche del calciatore".