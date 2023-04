TMW / JUVENTUS / L'AVVERSARIO[QUI LAZIO - Casale a Dazn: "Contro la Juventus dobbiamo fare il nostro gioco senza commettere troppi errori. Dei singoli sto studiando Kostic, dobbiamo stare attenti a lui"] TUTTOmercatoWEB.com© foto di www.imagephotoagency.itcondividi tweetOGGI ALLE 14:50L'AVVERSARIOdi REDAZIONE TORINOper Tuttojuve.comQUI LAZIO - Casale a Dazn: "Contro la Juventus dobbiamo fare il nostro gioco senza commettere troppi...Le parole di Casale ai microfoni di DAZN alla vigilia di Lazio-Juve: "Dobbiamo essere bravi a fare il nostro gioco senza commettere troppi errori. Mi ricordo la partita all’andata in cui abbiamo perso 3 a 0, una partita in cui noi avevamo il pallino del gioco e su due errori in uscita abbiamo preso gol. Dobbiamo fare questo salto contro di loro, cercare di fare il nostro gioco e di sbagliare il meno possibile soprattutto stare anche attenti anche nelle palle inattive perché loro hanno grandi saltatori”."Chi sto studiando? Su cross di Kostic perché è un giocatore che durante le partite mette cinquanta cross a partita e quindi dobbiamo stare attenti su quello perché poi hanno anche grandi attaccanti davanti”.