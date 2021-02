La Lazio è alle prese con il caso tamponi, per i quali rischiano anche una penalizzazione in classifica e non dovrebbe coinvolgere anche la Juventus. A fare il punto della situazione è Il Messaggero, secondo il quale non arriverà nessuna sconfitta a tavolino contro Juventus e Torino che non si costituiranno parte civile nel processo. I biancocelesti possono essere puniti con quattro punti di penalizzazione come richiesto dalla Procura Federale. In sede penale, invece, la Procura di Avellino non ha riscontrato nessun broglio.