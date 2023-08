Le ultime notizie riguardo al futuro di Leonardo, riportate nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, indicano che i colloqui tra la Lazio e il suo manager, Alessandro Lucci, sono ripresi ieri. Questa trattativa rappresenta una pista che merita di essere attentamente monitorata fino all'ultimo momento. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha già predisposto un contratto di un anno per Bonucci, con l'inclusione di un'opzione per una seconda stagione nel caso in cui la Lazio dovesse ottenere una nuova qualificazione alla Champions League.