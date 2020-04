Fellipe Caicedo, attaccante della Lazio, parla alla radio ufficiale del club biancocelesti: "Grazie a Dio sto bene, stiamo aspettando il via libera per tornare ad allenarci. A casa sto lavorando tanto, ho anche un piccolo parco vicino a casa, ma non è la stessa cosa che correre in campo”.



SULLA RIPRESA - "Se c’è un centro sportivo messo in sicurezza, perché i calciatori non possono andarci? Non si capisce, soprattutto perché ti lasciano andare al parco con la gente. Noi giocatori siamo un motore per la società e la gente, sarebbe importantissimo che il governo ci possa dare un mano rivedendo il decreto".



SULL'ENTUSIASMO DELLA SQUADRA - “Sì parliamo molto noi compagni, abbiamo tanta voglia di riprendere. Stavamo facendo un percorso importante, siamo consapevoli di cosa stia accadendo adesso ma abbiamo ancora la fame giusta per vincere le partite. Il gruppo è pronto”.



SU INZAGHI - “Ho un rapporto bellissimo col mister, ogni tanto ci sentiamo. È il più forte allenatore in Italia adesso e lo sarà ancora per tanto tempo. È stato lui il primo a darmi tutta la fiducia necessaria, devo ringraziare lui e tutto lo staff. Ancora dobbiamo continuare insieme e vincere”.



SUI GOL NEL FINALE - “Il giorno di Cagliari è stato uno dei più importanti della mia carriera. Quel gol rimarrà per sempre nel mio cuore, è stata una vittoria fondamentale per la squadra. Ogni tanto rivedo quell’azione e mi vengono tante emozioni, è una cosa unica. Mi aspetto altre partite così”.