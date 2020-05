Ritmi più alti per la Lazio di Simone Inzaghi. Come racconta Tuttosport, i biancocelesti hanno già svolto la prima partitella in famiglia: l'obiettivo del tecnico piacentino è quello di fare il pieno nel motore dei suoi ragazzi. Quarantacinque minuti di match ad alta intensità, durante i quali i ragazzi del club capitolino hanno fatto il massimo. A vederli anche il direttore sportivo Igli Tare, che ha potuto notare la crescita della condizione di tutta la Lazio. A segno, Lucas Leiva e André Anderson per i celesti, dall'altra parte doppietta di Caicedo.