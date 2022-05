Questa sera si concluderà il penultimo turno del campionato di Serie A e a darsi battaglia ci saranno Juventus e Lazio, con i biancocelesti che vanno a caccia di 3 punti preziosissimi in chiave Europa. Per farlo però non potranno contare sulla presenza di Ciro Immobile, il quale non partirà alla volta di Torino. Il suo posto potrebbe essere rimpiazzato da Cabral, di seguito i probabili 11 di Sarri.



LAZIO (4-3-3) - Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni. All.: Sarri