Brutte notizie in casa Lazio. Giovanni Martusciello, nuovo allenatore dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, dovrà infatti fare a meno di Provedel per il prossimo mese. Il trauma distorsivo alla caviglia sinistra (rimediato nei minuti finali del match con l’Udinese, nell’area dei friulani), ha tuttavia interessato i legamenti, il portiere dovrà quindi star fermo almeno una trentina di giorni. Salterà quindi a partita di campionato contro la Juventus oltre a quella successiva pochi giorni dopo (2 aprile), sempre contro i bianconeri ma in Coppa Italia. Dovrebbe invece recuperare per la gara di ritorno all'Allianz Stadium.