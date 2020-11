2









Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, dopo il caos tamponi in casa Lazio si è mossa la Guardia di Finanza: un blitz, in queste ore, ha portato gli uomini della GDF nel centro sportivo di Formello e nel laboratorio Futura Diagnostica di Avellino, al quale il presidente Lotito si appoggia per i tamponi dei calciatori. La Procura di Avellino in particolare si è mossa per andare a fondo alla vicenda: acquisiti i tutti i documenti sulla vicenda tamponi, degli ultimi giorni, ma anche dei precedenti. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda. Intanto, come detto in precedenza, Immobile, Leiva e Strakosha non ci saranno domani con la Juve.