Non è semplice in questo periodo giocare contro la Lazio per la Juve. Come ricordato sul sito ufficiale dei bianconeri, infatti, ieri sera, in Supercoppa, la Juventus ha subito 8 tiri nello specchio: solo contro la Lazio in campionato (9) ne ha subiti di più in un match della stagione 2019/20 (tutte le competizioni).