Lazio beffata al fotofinish: David Silva ha scelto la Real Sociedad e i biancocelesti sono rimasti con l'amaro in bocca. Negli ultimi giorni il nome dell'ex City era stato accostato anche alla Juve, ma il giocatore aveva trovato l'accordo con la Lazio e il ds Tare non ha preso benissimo la decisione dello spagnolo (QUI l'attacco diretto). Dopo l'annuncio da parte della Real Sociedad, il web si è scatenato con prese in giro e sfottò verso il club biancoceleste.



