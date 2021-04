Torna a parlare il legale della Lazio, l'avvocato Gian Michele Gentile, in merito alla questione della disputa del match tra la squadra biancoceleste e il Torino, prevista inizialmente lo scorso 2 marzo e rinviata per il focolaio di Covid emerso nella formazione granata. A Radio Incontro Olympia, l'avvocato Gentile ha dichiarato: "Siamo convinti che la partita non si debba giocare. Più studiamo la situazione più siamo convinti di questo, preparando il ricorso al collegio di garanzia del CONI, ritenendo che ci siano gli estremi per l'assegnazione del 3-0 a tavolino. Dunque al momento quello del recupero è un problema che non ci tocca, perché siamo convinti della nostra tesi".