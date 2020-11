ha parlato alla fine del pareggio contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport ( qui le altre parole): “Penso che anche oggi Caicedo avrebbe giocato titolare, ma sta convivendo con un problema alla spalla, in questi 15 giorni cercheremo di risolverlo, ci sta dando tanto ugualmente”– “È un pareggio ampiamente meritato, contro una squadra forte a livello qualitativo, abbiamo avuto tante situazioni a favore, il risultato è giusto e mi sarebbe dispiaciuta la sconfitta rispetto a quello che i ragazzi hanno tirato fuori. Oggi avevo 16 giocatori, Luis Alberto e Lazzari sono tornati opo 15 giorni, Radu dopo 50 e gli altri venivano da 7 partite consecutive”.– “Non è un problema, abbiamo fatto tante partite gli anni scorsi già chiuse nel primo tempo. Non ho le rotazioni, giocavamo contro la Juve e i primi 20 minuti sono stati approcciati bene, abbiamo sbagliato una zona di pressione sul gol di Ronaldo, ma nel secondo tempo abbiamo fatto qualche aggiustamento anche grazie ai cambi. Abbiamo pareggiato al 95’ ma potevamo farlo anche prima”.– “Io mi aspettavo una Juve con tanta qualità, non ho avuto la fortuna di vederla prima. La Juve ha grandissimi giocatori, sapevamo che dovevamo fare una partita di carattere e umiltà. Il gol di Ronaldo ci ha rallentato, ma sono orgoglioso dei ragazzi che alleno, vanno oltre le difficoltà e gli ostacoli”.– “Più che migliorare devo avere 20 o 22 elementi al posto di 12 o 13. Vorrei avere elementi da poter ruotare, perché le differenze in campo le fanno le scelte, se non sei lucido fisicamente è difficile esserlo anche mentalmente”.– “Tamponi? Io sono preoccupato del fatto che spero di non gestire altre 7 partite con 14 giocatori. Questi ragazzi mi daranno sempre il massimo, dal prossimo tour de force ne vorrei avere più di 20”.