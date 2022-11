Anche Ivanpuò rappresentare un pericolo per la, che tra circa tre ore affronterà laall'Allianz Stadium. Oltre ad essere uno dei migliori del campionato nella difesa della propria rete, infatti, il portiere è molto bravo anche con i piedi nell'avvio dell'azione, tanto da essere diventato un vero e proprio uomo-chiave nella costruzione della squadra di Maurizio. Lo sottolinea l'analisi di Tuttosport sulla formazione biancoceleste, che spiega come i lanci dell'estremo difensore potrebbero mettere in difficoltà i bianconeri soprattutto nel caso in cui Massimilianochiedesse ai suoi un pressing alto.