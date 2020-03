Lazio e Juve, attente: sul vostro sogno estivo sta per piombare il Bayern Monaco. Il club bavarese sarebbe interessata al talentuoso Kai Havertz, ma attenzione: al giocatore la destinazione non piacerebbe. Non sarebbe felice di finire al Bayern: per convincere il Leverkusen serviranno almeno 100 milioni. La Lazio virerebbe su Havertz se dovesse cedere Milinkovic Savic in estate, la Juventus vorrebbe inserire forze fresche a centrocampo: il 20enne Kai Havertz, considerato uno dei giovani più promettenti dell'intero panorama calcistico internazionale, ha fisicità (189 cm) dinamismo, tiro fortissimo e capacità di inserimento. Potrebbe scattare l'asta, ma attenzione al Bayern, che dovrà convincere il ragazzo.