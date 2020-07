Il gol annullato a Raspadori va condannato. Senza se, senza ma, senza nessuna paura di "ritorsioni". Semplicemente, non si può stare zitti davanti a quello che è sembrato a tutti - colori uniti, come mai prima - un vero e proprio regalo. Non fosse un lamentoso, Simone Inzaghi potrebbe anche passarla liscia davanti a questo regalo del destino: il problema è che alla prossima parlerà ancora di episodi, di problemi, di una Lazio decimata e preoccupata pure dagli arbitri. E allora, così come hanno fatto i social, qualcuno anche alla Juve alzi la voce e si faccia sentire: così no, non ha senso.