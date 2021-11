Come riportato da Calciomercato.com,si è sottoposto ad altri controlli ed esami presso la clinica Paideia. Il problema al polpaccio lo sta costringendo a stare fuori. In occasione della partita "Fratelli Tutti" voluta dal Papa a Formello, l'attaccante ha dichiarato che "il dolore è passato, ma ho solo paura di fermarmi di nuovo com'è giusto che sia". L'obiettivo è quello di rientrare contro il Napoli, che invece ha perso Osimhen per la frattura allo zigomo sinistro. Immobile comunque dovrebbe saltare sicuramente la partita di Europa League contro la Lokomotiv Mosca.