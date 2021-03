Dopo la vittoria contro lo Spezia, la Juventus è chiamata a lanciare un messaggio contro un avversario dal blasone superiore come la Lazio, che deve fare i conti con gli infortunati. Out Lazzari, Marusic oggi ha svolto un allenamento differenziato a causa di un fastidio muscolare. Come riporta il Corriere dello Sport, il terzino biancoceleste non appare in dubbio per la sfida di sabato contro la squadra di Pirlo, visto che entro venerdì dovrebbe tornare ad allenarsi insieme al resto del gruppo.