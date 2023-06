Per Arkadiusz, lasembra sempre più lontana. Come spiega Il Corriere dello Sport, sabato il club bianconero ha fatto cadere l'opzione per ildal, che sarebbe costato 7 milioni di euro più altri 2 di bonus, pertanto ha preso il via l'assalto da parte dellache lo ha messo in cima alla lista dei desideri per rinforzare il tridente a disposizione di Maurizio Sarri, che il prossimo anno giocherà anche la Champions League. La trattativa è ormai entrata nel vivo, con Claudioche sta parlando direttamente con il club francese, il quale punta a monetizzare la sua cessione quest'estate per non ritrovarsi poi a un anno dalla scadenza tra 12 mesi.I retroscena, però, parlano anche di una Juve non totalmente estranea alla questione. Non è ancora escluso, infatti, che gli stessi bianconeri possano decidere di avviare a loro volta una trattativa con il Marsiglia, per cercare di strappare uno sconto sui 7 milioni pattuiti un anno fa o sul rinnovo di un prestito. Opzioni che non fanno sorridere particolarmente Pabloe i suoi, che però potrebbero essere tentati dall'inserimento di una contropartita. La situazione di Milik, dunque, sembra tutt'altro che definita.