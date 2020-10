Il centrocampista della Lazio Jean Daniel Akpa Akpro ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale biancoceleste, raccontando qualche aneddoto anche sulla Juventus: "Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Italia e ho deciso di venire qui. Avevo visto tantissime partite di Zidane alla Juventus e da quel momento in poi il mio sogno era quello di venire in Serie A".