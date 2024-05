Matteo, che indiscrezioni emerse nelle scorse ore accostavano alla, non lascerà la. O almeno questo è quanto ha assicurato il direttore sportivo biancoceleste Mariano, che ha messo a tacere le voci secondo cui, dopo Daichi Kamada, il club fosse pronto a salutare anche il centrocampista francese, che già ai tempi del Marsiglia aveva avuto qualche screzio con Igor: "Guendouzi è un giocatore della Lazio e rimane tale", le parole del ds ai canali ufficiali del club. “Tudor sapeva che è un beniamino dei tifosi, non ci passa per la testa di smontare una squadra e mandar via chi quest’anno ha dato il suo contributo”.