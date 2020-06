Quantomento, si affidano ai ricordi. La Lazio si aggrappa anche al passato per rincorrere il sogno scudetto: nei primi 30 minuti, i ragazzi di Inzaghi avevano dato tutto contro l'Atalanta. 0-2 immediato, quindi la rimonta della Dea: adesso la classifica dice -4 rispetto alla Juventus, saldamente al primo posto e ben distanziata anche dall'Inter (+8). Ovviamente, i bianconeri sembrano meglio proiettati verso la vittoria finale, ma i numeri giocano paradossalmente in favore biancoceleste. Il motivo? Stagione 1999-2000, in lotta per il titolo c'erano proprio Juve e Lazio. Alla 23esima giornata, a 11 turni dalla fine, la distanza pro bianconeri era di 4 punti. Alla fine? Perugia. E vinsero i romani.