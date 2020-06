Bobby Adekanye, attaccante della Lazio, ha parlato a Thenational.ae della lotta scudetto con la Juve: "Ho visto la ripresa dei vari campionati. Sembra molto strano, come una partita di allenamento. Per noi sarà difficile giocare senza tifosi, avevamo un ottimo trend casalingo soprattutto grazie a loro che sono il nostro dodicesimo. Abbiamo un grande stadio e i nostri tifosi lo fanno sentire piccolo per noi. Speriamo che, con il talento e l'esperienza che abbiamo in squadra, possiamo ancora andare avanti. Juventus? Stiamo dando loro filo da torcere. Li abbiamo battuti 3-1 in Supercoppa e di nuovo in campionato, quindi qualsiasi cosa stessimo facendo stava funzionando. Scopriremo il 24 giugno se saremo ancora in grado di stargli dietro".