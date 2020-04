Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha parlato a Lazio Style Radio della possibile ripresa del campionato di Serie A: "Tutti vorrebbero ripartire. Mi manca la routine quotidiana, andare a lavoro, ma anche semplicemente andare al bar a prendere un caffè. Noi vorremmo riprendere a giocare e saremmo i primi a scendere in campo qualora ci dicessero di poterlo fare. Cerco sempre di tenermi impegnato ed ascoltare cosa ci dicono. Non decidiamo noi. Mi sono allenato praticamente tutti i giorni. Sto andando a correre, ho la bici. Dovevo sistemare prima il polpaccio, ma ora mi sono ripreso completamente. Sono abituato a stare in casa, mi tengo impegnato per tenermi in forma. Anche per la mente, per scaricare, per far sì che quando ci richiameranno saremo pronti".