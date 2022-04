Il futuro di Francesco Acerbi potrebbe essere lontano dalla Lazio. Il rapporto tra il difensore e i tifosi si è incrinato e la società sta chiudendo per l'arrivo di Romagnoli che potrebbe spingere ancora di più Acerbi verso la cessione. Secondo quanto racconta Il Messaggero, sul giocatore ci sarebbe l'interesse della Juventus che sta pensando a lui in caso di partenza di Chiellini. Il capitano bianconero non ha ancora sciolto i dubbi sul futuro, ha un anno di contratto con i bianconeri ma senza Mondiale l'MLS chiama.