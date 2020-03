Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha parlato ai suoi followers via Instagram. Anche del campionato. "Penso che sposteranno l’Europeo e faranno finire il campionato. Non c'è nulla di scritto, però, e questo dà fastidio. Non si sa nulla. L'unico modo è aspettare che passi tutto. La stagione? Speravo che quest'anno andasse così visti i giocatori che abbiamo, siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando. Speriamo si riprenda al più presto. Mi manca il calcio, i compagni, andare all'aria aperta, ma me la faccio passare. La Champions è tra i miei obiettivi, ne ho tanti ma penso ad uno alla volta. Lo Scudetto? Se lo vinciamo mi raso i capelli insieme ad Immobile, le cose si fanno sempre in due. La coreografia contro l'Inter è stata emozionante, tutto bello. Per fortuna che abbiamo vinto".