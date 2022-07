Francescospera nella. Lo scrive Il Corriere dello Sport, raccontando come il difensore azzurro sia in uscita dalla- dove ieri è diventato il bersaglio di un'aperta contestazione da parte dei tifosi presenti al ritiro - e abbia fretta di trovare una nuova sistemazione. Ecco dunque che nella sua mente è spuntata l'idea bianconera, considerando che la Vecchia Signora, alle prese con la possibile partenza di Matthijs, è alla ricerca di un giocatore proprio nel suo ruolo. Non è la prima volta, del resto, che si parla di Acerbi in orbita Juve, con le voci intensificate ancora di più dopo l'addio del compagno di Nazionale Giorgio