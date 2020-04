2









Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 della possibile ripresa del campionato di Serie A, colpito dal coronavirus, schierandosi apertamente contro il proprio presidente, Claudio Lotito, che spinge per ricominciare a giocare: "Non credo che si possa tornare in campo senza contatti fisici, altrimenti non sarebbe calcio. Va bene giocare senza spettatori, vanno bene tutti i controlli. Ma senza contatti, senza contrasti, non è possibile. A queste condizioni non ci penso nemmeno a ricominciare. L’augurio di tutti è ripartire, ma il problema è che non si rema tutti dalla stessa parte. Noi vogliamo giocare, ma con la massima sicurezza”.



CONCLUDERE CAMPIONATO NELL'ANNO SOLARE - "Secondo me è un po’ difficile. C’è l’Europeo. Io spero che questa epidemia finisca prima possibile, per poi ripartire normalmente l’anno prossimo, magari non ad agosto ma a fine settembre, giocando a Natale. Però io rispetterei la tradizione. Non sfalsarei troppo le date di inizio e fine”.



SUL MAXI RITIRO - "Non credo sia possibile un ritiro di due-tre mesi. Non penso di correre rischi muovendomi tra casa ed il luogo di allenamento se prendo tutte le precauzioni, indossando mascherina, guanti e quant’altro”.