Francesco Acerbi, leader difensivo della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancocelesti nel prepartita del match contro la Juventus: "Sarà una partita fondamentale e decisiva per la qualificazione in Champions. Sappiamo dell’ importanza, speriamo che il risultato venga dalla nostra parte. La retroguardia è l’insieme della squadra, non siamo solo noi cinque. Servirà umiltà per scrollarci di dosso paura e tensioni, possiamo vincere e allo stesso tempo perdere con chiunque."



Acerbi ha poi aggiunto a Dazn "Immobile è meglio che si prenda responsabilità anziché non prenderle. Alla Lazio è normale che se sbaglia un rigore si senta troppo peso sulle spalle. Ma deve voltar pagina sapendo che è un grandissimo attaccante, uno dei nostri trascinatori e ci farà vincere tante partite.".