Mentre Simone Inzaghi sta ultimando la conferenza stampa della vigilia di Lazio-Juventus, le polemiche attorno a Lotito imperversano e i giocatori biancocelesti si trovano a Formello pronti a sostenere l'allenamento pomeridiano in vista della partita di domani contro i bianconeri, in programma alle 12.30. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport Leiva, Immobile e Strakosha sono presenti, non sono isolati e per ora vengono considerati disponibili poiché negativi al tampone di ieri. Ci sono positivi nel gruppo squadra, ma non tra i giocatori. Sicuramente disponibile Luis Alberto, ufficialmente negativizzato.