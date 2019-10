Valentino Lazaro, esterno dell'Inter e della nazionale austriaca ha parlato in conferenza stampa dell'ultima settimana vissuta con la maglia dei nerazzurri che in sette giorni hanno sfidato il Barcellona di Messi e la Juve di Cristiano Ronaldo: "Quando ti ritrovi a giocare in una settimana contro Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, puoi solo essere felice. Personalmente è la prima tappa nel grande calcio. Ho solo 23 anni e pero di poter crescere in fretta".