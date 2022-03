Le parole di Paloma Lazaro, attaccante della Roma Femminile che, oggi, ha giocato contro la Juventus Women. Dal sito ufficiale delle giallorosse:



Una partita in cui la Roma ha dominato a lunghi tratti.



“Siamo contenti di questa gara, si è visto la squadra che siamo, da tempo che stiamo giocando meglio, abbiamo alzato il livello. Oggi si è visto un’altra Roma”.



Cosa non ha funzionato per vincere?



“A volte non ci crediamo. Magari un po’ di cinismo in avanti e sfruttare un po’ meglio le occasioni. Ma siamo contente che stiamo ancora lì”.



Hai fatto gol, sei in un ottimo momento di forma.



“Sì, alla fine dovevo far capire alla squadra che mi sento bene, a mio agio, si vede”.



In che modo ora guardare al futuro?



“Manca ancora tantissimo, altri scontri diretti, non è finita. Dovremo avere la consapevolezza che non abbiamo fatto niente e che ci sono ancora partite difficili da affrontare”.