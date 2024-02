Per laera un osservato speciale, in vista del mercato estivo. E Lazar, il cui padre-agente non ha voluto perdersi la partita all'Allianz Stadium, non ha deluso le aspettative ieri sera, come riconoscono anche i principali quotidiani sportivi in edicola oggi. Di seguito i loro giudizi.- Fa poche cose ma mai banali. Batte molto bene la punizione sul gol e poi con un buon contropiede costringe Bremer al giallo. Sicuri che alla Juve non serva?- Orchestra un paio di contropiede mica male e, su una ripartenza, costringe il diffidato Bremer a spendere il giallo: biglietto da visita mica male in vista del mercato estivo.- Ha gli occhi della Juve addosso per la prossima stagione e si presenta con la punizione che innesca il gol e con giocate interessanti.